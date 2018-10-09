В Україні помітно почастішали випадки крадіжки з банківських карток.
Дивися повний текст Шахраї придумали новий спосіб \"обчищати\" картки українців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40
Шахраї придумали новий спосіб "обчищати" картки українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї придумали новий спосіб \"обчищати\" картки українців.
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40
"...два номера телефона – это нужно для того, чтобы можно было сделать дубликат SIM-карты и заблокировать SIM-карту потерпевшего”" - исключительно для препейда, в случае контракта нужно идти к оператору с паспортом в зубах (или руках :) )
Додано: П'ят 12 жов, 2018 00:28
Re: Шахраї придумали новий спосіб
В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:16
|