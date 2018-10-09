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Шахраї придумали новий спосіб "обчищати" картки українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40
Пропонуємо до обговорення:
В Україні помітно почастішали випадки крадіжки з банківських карток.
Дивися повний текст Шахраї придумали новий спосіб \"обчищати\" картки українців
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R2
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40
"...два номера телефона – это нужно для того, чтобы можно было сделать дубликат SIM-карты и заблокировать SIM-карту потерпевшего”" - исключительно для препейда, в случае контракта нужно идти к оператору с паспортом в зубах (или руках :) )
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LutsMan
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 00:28
В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:16
Gastarbaiter написав:
В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?
п2п перевод и не нужен никакой пароль, т.к. он приходит в смс на номер тф.
Схема известна и совсем не нова.
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EKO
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:54
Бред какой то без входа в личный кабинет транзакция не возможна .
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geor_rogow
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:53
бред
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buratinyo
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:01
EKO написав: Gastarbaiter написав:
В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?
п2п перевод и не нужен никакой пароль, т.к. он приходит в смс на номер тф.
Схема известна и совсем не нова.
Но тут нужен свв код и срок действия карты, без этого не сработает. Это схема разве что получить доступ к акаунту в примат24 ?
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demichh
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