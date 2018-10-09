В Україні помітно почастішали випадки крадіжки з банківських карток.
Дивися повний текст Шахраї придумали новий спосіб \"обчищати\" картки українців.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40
Шахраї придумали новий спосіб "обчищати" картки українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї придумали новий спосіб \"обчищати\" картки українців.
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40
"...два номера телефона – это нужно для того, чтобы можно было сделать дубликат SIM-карты и заблокировать SIM-карту потерпевшего”" - исключительно для препейда, в случае контракта нужно идти к оператору с паспортом в зубах (или руках :) )
Додано: П'ят 12 жов, 2018 00:28
Re: Шахраї придумали новий спосіб
В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:16
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:01
Но тут нужен свв код и срок действия карты, без этого не сработает. Это схема разве что получить доступ к акаунту в примат24 ?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:33
мошенники просто не в курсе правил некоторых банков. Кое-где для всяких операций с карточным счетом прямо в отделении требуют звонить на горячую линию, а там просят назваться, сказать секретный пароль... Все что надо мошенникам -- под каким-то предлогом посидеть в отделении и послушать
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:40
Re: Шахраї придумали новий спосіб "обчищати" картки українці
Хорошо, но чтобы зайти в Приват24 пароль входа нужно знать. У меня как то рука дрогнула на одной цифре, так при повторной попытке зайти выскочила табличка Прошлый раз вы набрали неверный пароль, зайдите в отделение на повторную идентификацию, и не с кем разговаривать.
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