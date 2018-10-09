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Шахраї придумали новий спосіб
"обчищати" картки українців

Шахраї придумали новий спосіб "обчищати" картки українців
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40

Шахраї придумали новий спосіб "обчищати" картки українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні помітно почастішали випадки крадіжки з банківських карток.

Дивися повний текст Шахраї придумали новий спосіб \"обчищати\" картки українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40

"...два номера телефона – это нужно для того, чтобы можно было сделать дубликат SIM-карты и заблокировать SIM-карту потерпевшего”" - исключительно для препейда, в случае контракта нужно идти к оператору с паспортом в зубах (или руках :) )
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 00:28

Re: Шахраї придумали новий спосіб

В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:16

  Gastarbaiter написав:В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?

п2п перевод и не нужен никакой пароль, т.к. он приходит в смс на номер тф.

Схема известна и совсем не нова.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:54

Бред какой то без входа в личный кабинет транзакция не возможна .
geor_rogow
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:53

бред
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:01

  EKO написав:
  Gastarbaiter написав:В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?

п2п перевод и не нужен никакой пароль, т.к. он приходит в смс на номер тф.

Схема известна и совсем не нова.

Но тут нужен свв код и срок действия карты, без этого не сработает. Это схема разве что получить доступ к акаунту в примат24 ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:33

мошенники просто не в курсе правил некоторых банков. Кое-где для всяких операций с карточным счетом прямо в отделении требуют звонить на горячую линию, а там просят назваться, сказать секретный пароль... Все что надо мошенникам -- под каким-то предлогом посидеть в отделении и послушать
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:40

Re: Шахраї придумали новий спосіб "обчищати" картки українці

demichh написав:
  EKO написав:
  Gastarbaiter написав:В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?

п2п перевод и не нужен никакой пароль, т.к. он приходит в смс на номер тф.

Схема известна и совсем не нова.

Но тут нужен свв код и срок действия карты, без этого не сработает. Это схема разве что получить доступ к акаунту в примат24 ?


Хорошо, но чтобы зайти в Приват24 пароль входа нужно знать. У меня как то рука дрогнула на одной цифре, так при повторной попытке зайти выскочила табличка Прошлый раз вы набрали неверный пароль, зайдите в отделение на повторную идентификацию, и не с кем разговаривать.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:12

Это проблема если номер дубликат получен.тоесть привязать номер телефона к себе лень?даже предоплаченные.я привязал всех своих родителей .и все.без паспорта поддельного не получит никто дубликат.и все!
lavidenko
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