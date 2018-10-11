Про це свідчать дані цінового моніторингу інформаційно-аналітичної платформи East-Fruit.
Дивися повний текст В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у сусідніх країнах.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:06
В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...
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Дивися повний текст В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у сусідніх країнах.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:06
В Грузии картошки своей нет, да и они ее почти не используют в местной кухне.... К чему этот несуразный пример? Лучше бы с Беларуссией сравнили.
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