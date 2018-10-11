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В Україні продають картоплю
втричі дешевше, ніж у...

В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:06

В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані цінового моніторингу інформаційно-аналітичної платформи East-Fruit.

Дивися повний текст В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у сусідніх країнах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:06

В Грузии картошки своей нет, да и они ее почти не используют в местной кухне.... К чему этот несуразный пример? Лучше бы с Беларуссией сравнили.
alex_dvornichenko
 
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