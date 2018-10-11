Про це свідчать дані цінового моніторингу інформаційно-аналітичної платформи East-Fruit.
Дивися повний текст В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у сусідніх країнах.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:06
В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у сусідніх країнах.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:06
В Грузии картошки своей нет, да и они ее почти не используют в местной кухне.... К чему этот несуразный пример? Лучше бы с Беларуссией сравнили.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:36
сравнивают с теми странами где она не производится, сравнили цены на мандарины в Грузии и у нас
Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:23
І тепер для порівняння, прикиньте на хвилинку заробітні плати тих же поляків ( 25000 - 35000 грн. приблизно, навскидку, якщо українці в Польщі такі гроші заробляють то поляки і подавна) і українців 3500 - 8000 грн. Ну як? Норм?) Подобається така картина маслом?... Купівельна спроможність 80% населення на дні. Потрібно наказувать роботодавців за низькі зарплати. Або давайте перейдемо на євро або долар, - тоді все стане на свої місця.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:50
Тут какая-то путаница
Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році
Вересень
Картопля 6.86 грн.
Средняя цена по Украине
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:03
а где "Качественный картофель в Украине можно купить по $0,12 за кг"? зачем так откровенно врать? люди посещающие магазин и базар реально видят цены в 2-3 раза выше...
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