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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:33
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:37
В селе. Если картошку привезут в город на рынок то она на пару грн будет дороже.
Также и молоко можно купить по 5 грн за литр с жирностью выше 4%. Но в селе.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:16
Re: В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...
ого. Посетители финансового форума разбираются в ценах на картофан ) ПроФФесора, одним словом! А не подскажете, где индюшку дешевле взять - у меня животрепещущий вопрос?? Мне килограмм так 10 надо )
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:28
Картопля
Пару дней назад на варшавской трассе отборная, от ведра (порядка 8 кг) и больше по 3 грн/кг.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05
$0.12 ???
28*0.12 = 3.36 грн - и где же вы имеете такую цену?
Покупаете наверняка тоннами....
~ 8 грн - даже у бабушки на остановке
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05
Re: В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...
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