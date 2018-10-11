В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:33
engryukr написав:
Потрібно наказувать роботодавців за низькі зарплати.
Вы это серьезно?
p_a_l
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:37
laa1999 написав: Тракторист написав:
а где "Качественный картофель в Украине можно купить по $0,12 за кг"? зачем так откровенно врать? люди посещающие магазин и базар реально видят цены в 2-3 раза выше...
Ну уж не надо, картофель за 4-5 грн. без проблем можно купить
В селе. Если картошку привезут в город на рынок то она на пару грн будет дороже.
Также и молоко можно купить по 5 грн за литр с жирностью выше 4%. Но в селе.
p_a_l
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:16
ого. Посетители финансового форума разбираются в ценах на картофан
) ПроФФесора, одним словом! А не подскажете, где индюшку дешевле взять - у меня животрепещущий вопрос?? Мне килограмм так 10 надо
)
sequence
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:28
Пару дней назад на варшавской трассе отборная, от ведра (порядка 8 кг) и больше по 3 грн/кг.
avax
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05
$0.12 ???
28*0.12 = 3.36 грн - и где же вы имеете такую цену? Покупаете наверняка тоннами.... ~ 8 грн - даже у бабушки на остановке
vova_pochernin
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05
engryukr написав:
Потрібно наказувать роботодавців за низькі зарплати.
Сталина забыли еще позвать)))
Конрад Карлович
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:06
sequence написав:
ого. Посетители финансового форума разбираются в ценах на картофан
) ПроФФесора, одним словом! А не подскажете, где индюшку дешевле взять - у меня животрепещущий вопрос?? Мне килограмм так 10 надо
)
http://ostannipodii.com/ru/st/produktov ... i_v_kieve/
p_a_l
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:24
Вродила. Як не вродить - буде по 5-10. На овочі взагалі ціна стрибає, бо врожаї сильно залежать від дощів, а полив дорогий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:34
p_a_l написав: sequence написав:
ого. Посетители финансового форума разбираются в ценах на картофан
) ПроФФесора, одним словом! А не подскажете, где индюшку дешевле взять - у меня животрепещущий вопрос?? Мне килограмм так 10 надо
)
http://ostannipodii.com/ru/st/produktov ... i_v_kieve/
да это вы глупости пишете - тогда уже брать, там где брал
http://indelika.com/ru/pro-nas/pro-kompaniju
далеко, зараза, мне со святошино туда тулить - тогда уже в Ашане проще
)
sequence
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