В селе. Если картошку привезут в город на рынок то она на пару грн будет дороже.
Также и молоко можно купить по 5 грн за литр с жирностью выше 4%. Но в селе.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:37
В селе. Если картошку привезут в город на рынок то она на пару грн будет дороже.
Также и молоко можно купить по 5 грн за литр с жирностью выше 4%. Но в селе.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:16
Re: В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...
ого. Посетители финансового форума разбираются в ценах на картофан ) ПроФФесора, одним словом! А не подскажете, где индюшку дешевле взять - у меня животрепещущий вопрос?? Мне килограмм так 10 надо )
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:28
Картопля
Пару дней назад на варшавской трассе отборная, от ведра (порядка 8 кг) и больше по 3 грн/кг.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05
$0.12 ???
28*0.12 = 3.36 грн - и где же вы имеете такую цену?
Покупаете наверняка тоннами....
~ 8 грн - даже у бабушки на остановке
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05
Re: В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:06
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:24
Вродила. Як не вродить - буде по 5-10. На овочі взагалі ціна стрибає, бо врожаї сильно залежать від дощів, а полив дорогий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:34
да это вы глупости пишете - тогда уже брать, там где брал
далеко, зараза, мне со святошино туда тулить - тогда уже в Ашане проще )
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:35
самый дешёвый картофель в супермаркетах на Подоле 7 грн., по четвеграм на Подоле проходит фермерский рынок на ул. Оболонской, где овощи можно купить существенно дешевле чем на Житнем рынке, цены на картошку в крайний четверг - розница 10-12 грн. за кг, оптом можно купить за 7-8 грн. что-то это мало позоже на $0,12 за кг - такая цена возможно разве что при оптовых закупках с самовывозом с поля...
кстати по данным гостата цена тоже получается в 2 раз выше приведеной в статье...
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