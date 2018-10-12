RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні продають картоплю
втричі дешевше, ніж у...

В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:37

  laa1999 написав:
  Тракторист написав:а где "Качественный картофель в Украине можно купить по $0,12 за кг"? зачем так откровенно врать? люди посещающие магазин и базар реально видят цены в 2-3 раза выше...

Ну уж не надо, картофель за 4-5 грн. без проблем можно купить

В селе. Если картошку привезут в город на рынок то она на пару грн будет дороже.
Также и молоко можно купить по 5 грн за литр с жирностью выше 4%. Но в селе.
p_a_l
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:16

Re: В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...

ого. Посетители финансового форума разбираются в ценах на картофан :)) ПроФФесора, одним словом! А не подскажете, где индюшку дешевле взять - у меня животрепещущий вопрос?? Мне килограмм так 10 надо :))
sequence
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 29.12.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:28

Картопля

Пару дней назад на варшавской трассе отборная, от ведра (порядка 8 кг) и больше по 3 грн/кг.
avax
 
Повідомлень: 1174
З нами з: 16.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05

$0.12 ???
28*0.12 = 3.36 грн - и где же вы имеете такую цену?
Покупаете наверняка тоннами....
~ 8 грн - даже у бабушки на остановке
vova_pochernin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 03.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05

Re: В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...

  engryukr написав:Потрібно наказувать роботодавців за низькі зарплати.

Сталина забыли еще позвать)))
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:06

  sequence написав:ого. Посетители финансового форума разбираются в ценах на картофан :)) ПроФФесора, одним словом! А не подскажете, где индюшку дешевле взять - у меня животрепещущий вопрос?? Мне килограмм так 10 надо :))

http://ostannipodii.com/ru/st/produktov ... i_v_kieve/
p_a_l
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:24

Вродила. Як не вродить - буде по 5-10. На овочі взагалі ціна стрибає, бо врожаї сильно залежать від дощів, а полив дорогий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5753
З нами з: 01.08.15
Подякував: 755 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:34

  p_a_l написав:
  sequence написав:ого. Посетители финансового форума разбираются в ценах на картофан :)) ПроФФесора, одним словом! А не подскажете, где индюшку дешевле взять - у меня животрепещущий вопрос?? Мне килограмм так 10 надо :))

http://ostannipodii.com/ru/st/produktov ... i_v_kieve/

да это вы глупости пишете - тогда уже брать, там где брал
http://indelika.com/ru/pro-nas/pro-kompaniju
далеко, зараза, мне со святошино туда тулить - тогда уже в Ашане проще :))
sequence
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 29.12.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:35

  laa1999 написав:
  Тракторист написав:а где "Качественный картофель в Украине можно купить по $0,12 за кг"? зачем так откровенно врать? люди посещающие магазин и базар реально видят цены в 2-3 раза выше...

Ну уж не надо, картофель за 4-5 грн. без проблем можно купить - Ваши 10 грн. взяты с потолка...

самый дешёвый картофель в супермаркетах на Подоле 7 грн., по четвеграм на Подоле проходит фермерский рынок на ул. Оболонской, где овощи можно купить существенно дешевле чем на Житнем рынке, цены на картошку в крайний четверг - розница 10-12 грн. за кг, оптом можно купить за 7-8 грн. что-то это мало позоже на $0,12 за кг - такая цена возможно разве что при оптовых закупках с самовывозом с поля...

кстати по данным гостата цена тоже получается в 2 раз выше приведеной в статье...

Зображення
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3781
З нами з: 06.08.08
Подякував: 205 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 01:33

Re: В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...

самый дешёвый картофель в супермаркетах на Подоле 7 грн., по четвеграм на Подоле проходит фермерский рынок на ул. Оболонской, где овощи можно купить существенно дешевле чем на Житнем рынке, цены на картошку в крайний четверг - розница 10-12 грн. за кг, оптом можно купить за 7-8 грн. что-то это мало позоже на $0,12 за кг - такая цена возможно разве что при оптовых закупках с самовывозом с поля...


Чушь. Подтверждаю, как писали выше. 4-5-6 грн - крупнейшие супермаркеты без проблемм. Но и по 3 с копейками покупал в магазинах свежую этого года, хорошего качества, что вполне вписывается в 0,12 центов. И эту цену полностью подтверждаю.

Для оболтусов которые считают обсуждение цен на картошку ерундой. Конкуренты финанса начали полноценный мониторинг цен на базовые продукты питания, пока местные горе "финансисты" и некоторые модераторы спесиво считают это ниже своего достоинства, конкуренты продолжают их обходить. И такой мониторинг - это 1000 раз правильно. Это один из важнейших экономических показателей, который позволяет критически оценивать все остальные цены , включая цены на спекулятивно раздутый курс доллара - который стал по сути таким же переоцененным продуктом как и ряд других. То что картофель - и кстати далеко не только он, стоит дешевле чем у ближайших соседей и на подядок дешевле чем в центральной европе четко говорит о серьезной недооцененности национальной валюты, как и о явных спекулятивных ценах на другие продукты которые выросли несмотря на то же аналогичные продукты остались в прежней цене 5-летней давности - напомню курс 8. И такая ситуация сохраняется практически со времен обвала гривны. Здесь действительно есть над чем задуматься, если есть чем, конечно.
Surfer
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
2
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій 1 ... 16, 17, 18
R2 » Сер 29 сер, 2018 11:54
174 9391
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 20:59
safonovstanislav
В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт
R2 » П'ят 12 жов, 2018 18:59
1 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 18:59
sena_2008atp
Третина п’яних водіїв в Україні уникає покарання
R2 » П'ят 12 жов, 2018 15:20
1 34
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 15:21
Cactus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21282)
13.10.2018 02:38
Squeeze-out (355)
13.10.2018 01:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.