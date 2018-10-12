В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у...

Додано: Суб 13 жов, 2018 01:33

самый дешёвый картофель в супермаркетах на Подоле 7 грн., по четвеграм на Подоле проходит фермерский рынок на ул. Оболонской, где овощи можно купить существенно дешевле чем на Житнем рынке, цены на картошку в крайний четверг - розница 10-12 грн. за кг, оптом можно купить за 7-8 грн. что-то это мало позоже на $0,12 за кг - такая цена возможно разве что при оптовых закупках с самовывозом с поля...

Чушь. Подтверждаю, как писали выше. 4-5-6 грн - крупнейшие супермаркеты без проблемм. Но и по 3 с копейками покупал в магазинах свежую этого года, хорошего качества, что вполне вписывается в 0,12 центов. И эту цену полностью подтверждаю.Для оболтусов которые считают обсуждение цен на картошку ерундой. Конкуренты финанса начали полноценный мониторинг цен на базовые продукты питания, пока местные горе "финансисты" и некоторые модераторы спесиво считают это ниже своего достоинства, конкуренты продолжают их обходить. И такой мониторинг - это 1000 раз правильно. Это один из важнейших экономических показателей, который позволяет критически оценивать все остальные цены , включая цены на спекулятивно раздутый курс доллара - который стал по сути таким же переоцененным продуктом как и ряд других. То что картофель - и кстати далеко не только он, стоит дешевле чем у ближайших соседей и на подядок дешевле чем в центральной европе четко говорит о серьезной недооцененности национальной валюты, как и о явных спекулятивных ценах на другие продукты которые выросли несмотря на то же аналогичные продукты остались в прежней цене 5-летней давности - напомню курс 8. И такая ситуация сохраняется практически со времен обвала гривны. Здесь действительно есть над чем задуматься, если есть чем, конечно.