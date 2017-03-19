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Китаєць розплатився за BMW монетами загальною вагою в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:40
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне відео з'явилося на каналі в Youtube 123TV.
Дивися повний текст Китаєць розплатився за BMW монетами загальною вагою в 900 кг (фото)
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