Вінницька область набрала 334 бали, Івано-Франківська область - 332 бали, Житомирська - 313 балів.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:58
Які області України є найпривабливішими для інвесторів...
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Дивися повний текст Які області України є найпривабливішими для інвесторів (рейтинг).
Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:58
Отакои прям аж интересно чо такого привлекательного в Винницкой области?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:22
Додано: Вів 16 жов, 2018 19:11
vitali_kalinin, ничего там интересного нет - скопление каптитала текущей власти, не более.
ИМХО, неожиданно выделяется (приятно) Житомирская и (странно) Одесская. Остальное - бОлее чем очевидно.
locustsucol
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