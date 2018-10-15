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Які області України є
найпривабливішими для інвесторів...

Які області України є найпривабливішими для інвесторів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:58

Які області України є найпривабливішими для інвесторів...

Пропонуємо до обговорення:
Вінницька область набрала 334 бали, Івано-Франківська область - 332 бали, Житомирська - 313 балів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:58

Отакои прям аж интересно чо такого привлекательного в Винницкой области?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:22

  vitali_kalinin написав:Отакои прям аж интересно чо такого привлекательного в Винницкой области?

Съезди - увидишь. Люди сознательно там выбирают местную власть, соотвественно имеют качество в предоставлении услуг для населения и бизнеса.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:11

vitali_kalinin, ничего там интересного нет - скопление каптитала текущей власти, не более.
ИМХО, неожиданно выделяется (приятно) Житомирская и (странно) Одесская. Остальное - бОлее чем очевидно.
locustsucol
Люди
Сознательно
Выбирают
Качество
Услуги для населения и бизнеса
:D Вы серьёзно, да?
nikitash
 
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