Після того, як у вересні Кабінет міністрів взяв під контроль вирішення питання тіньової зайнятості, процес пішов і права сотень тисяч працівників уже захищені.
Дивися повний текст Сотні тисяч працівників уже виведено \"з тіні\" - Гройсман.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:04
Сотні тисяч працівників уже виведено "з тіні" - Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сотні тисяч працівників уже виведено \"з тіні\" - Гройсман.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:05
вас не цікавить захист громадян, вас цікавить тільки бабло, яке ви стягнете з роботодавців
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:10
Выведено из тени, на свет биржи труда или клубники в Польше?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:55
Re: Сотні тисяч працівників уже виведено
dark side of the Moon
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:29
Драконовские штрафы , выборы не за горами , пора бы и потрясти частников !! Заботливые вы наши !!!
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