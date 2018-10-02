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Сотні тисяч працівників уже
виведено "з тіні" - Гройсман

Сотні тисяч працівників уже виведено "з тіні" - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:04

Сотні тисяч працівників уже виведено "з тіні" - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Після того, як у вересні Кабінет міністрів взяв під контроль вирішення питання тіньової зайнятості, процес пішов і права сотень тисяч працівників уже захищені.

Дивися повний текст Сотні тисяч працівників уже виведено \"з тіні\" - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:05

вас не цікавить захист громадян, вас цікавить тільки бабло, яке ви стягнете з роботодавців
ggl_inter
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:10

Выведено из тени, на свет биржи труда или клубники в Польше?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:55

Re: Сотні тисяч працівників уже виведено

dark side of the Moon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:29

Драконовские штрафы , выборы не за горами , пора бы и потрясти частников !! Заботливые вы наши !!!
4eririna
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:32

Підведені до стінки. Ще не розстріляні.:-)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:18

Главное каждый день о чём то рапортовать.
Ratatui
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