Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України наступного року збільшиться на 35-37%.
Дивися повний текст Порошенко пообіцяв збільшити зарплати військовим.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:30
Порошенко пообіцяв збільшити зарплати військовим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко пообіцяв збільшити зарплати військовим.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:30
Порошенко пообещал, что солдаты украинской армии, которые участвуют в боевых действиях, будут получать 1000 гривен в день
Сказано 23 мая 2014 г.
На сегодня ЗП военнослужащих 268$.
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