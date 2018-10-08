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Порошенко пообіцяв збільшити
зарплати військовим

Порошенко пообіцяв збільшити зарплати військовим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:30

Порошенко пообіцяв збільшити зарплати військовим

Пропонуємо до обговорення:
Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України наступного року збільшиться на 35-37%.

Дивися повний текст Порошенко пообіцяв збільшити зарплати військовим.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:30

Порошенко пообещал, что солдаты украинской армии, которые участвуют в боевых действиях, будут получать 1000 гривен в день
Сказано 23 мая 2014 г.
На сегодня ЗП военнослужащих 268$.
Тут комментарии излишни
hazanovich_alexey
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