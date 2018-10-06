Про це в інтерв’ю розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.
Дивися повний текст Автор реформи розповів, що потрібно для появи накопичувальної пенсійної системи.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:32
Автор реформи розповів, що потрібно для появи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автор реформи розповів, що потрібно для появи накопичувальної пенсійної системи.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:32
В общем приходите завтра. а лучше после завтра. а лучше не приходите никогда!
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