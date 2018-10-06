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Автор реформи розповів,
що потрібно для появи...

Автор реформи розповів, що потрібно для появи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:32

Автор реформи розповів, що потрібно для появи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв’ю розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Дивися повний текст Автор реформи розповів, що потрібно для появи накопичувальної пенсійної системи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:32

В общем приходите завтра. а лучше после завтра. а лучше не приходите никогда!
dotsenko_igor
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