Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про свій намір йти в політику після завершення роботи в уряді, передає "Громадське".
Дивися повний текст Омелян заявив про намір іти в політику після роботи на нинішній посаді – ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:52
Омелян заявив про намір іти в політику після роботи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян заявив про намір іти в політику після роботи на нинішній посаді – ЗМІ.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:52
лояльный делитант - это самое лучшее качество для политика в Украине...
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:56
о нет! - тут уже не до шуток. Он же с собой дилера приведет, потом все будут сказки Ньювасюковские рассказывать
|