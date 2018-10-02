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Омелян заявив про намір іти в
політику після роботи на...

Омелян заявив про намір іти в політику після роботи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:52

Омелян заявив про намір іти в політику після роботи на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про свій намір йти в політику після завершення роботи в уряді, передає "Громадське".

Дивися повний текст Омелян заявив про намір іти в політику після роботи на нинішній посаді – ЗМІ.
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лояльный делитант - это самое лучшее качество для политика в Украине...
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о нет! - тут уже не до шуток. Он же с собой дилера приведет, потом все будут сказки Ньювасюковские рассказывать
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