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Трамп закликає звинувачувати в обвалі ринків "ФРС, яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп в телефонному інтерв'ю Fox News закликав звинувачувати в падінні ринків Федеральну резервну систему (ФРС), а не торговельний конфлікт з Китаєм.
Дивися повний текст Трамп закликає звинувачувати в обвалі ринків \"ФРС, яка збожеволіла\"
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R2
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:02
До этого более двух десятилетий президенты США воздерживались от комментариев о работе ФРС
Последним кто сильно наезжал на ФРС был Кенеди, и понятно почему потом президенты побаивались это делать. Ото будет шум если Трампа обезвредят двумя пулями в голову.
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adikali
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