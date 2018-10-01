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Трамп закликає звинувачувати в
обвалі ринків "ФРС, яка...

Трамп закликає звинувачувати в обвалі ринків "ФРС, яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:02

Трамп закликає звинувачувати в обвалі ринків "ФРС, яка...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп в телефонному інтерв'ю Fox News закликав звинувачувати в падінні ринків Федеральну резервну систему (ФРС), а не торговельний конфлікт з Китаєм.

Дивися повний текст Трамп закликає звинувачувати в обвалі ринків \"ФРС, яка збожеволіла\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:02

До этого более двух десятилетий президенты США воздерживались от комментариев о работе ФРС
Последним кто сильно наезжал на ФРС был Кенеди, и понятно почему потом президенты побаивались это делать. Ото будет шум если Трампа обезвредят двумя пулями в голову.
adikali
 
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