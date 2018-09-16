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"ПриватБанк" призупинить операції з платіжними картками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:15
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший банк України "ПриватБанк" призупинить всі операції з платіжними картками з півночі до 4 ранку неділі 14 жовтня в рамках процесу міграції на нову версію систем управління базами даних.
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R2
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:15
Помнится, дельта-банк после такого "апгрейда процессинга" так и не поднялся. ;)
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N0mad
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П'ят 21 вер, 2018 14:19
Vial