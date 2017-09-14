В Україні побудують 136 сховищ боєприпасів протягом 34-36 місяців, повідомив президент Петро Порошенко під час поїздки в Хмельницьку область.
Дивися повний текст Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в найближчі три роки.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:25
Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...
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Дивися повний текст Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в найближчі три роки.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:26
...угу, столько же, сколько и за 4 (четыре!!) года войны...читай НИОДНОГО!!!
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