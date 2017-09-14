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Порошенко сказав, скільки сховищ
боєприпасів побудують в...

Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:25

Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні побудують 136 сховищ боєприпасів протягом 34-36 місяців, повідомив президент Петро Порошенко під час поїздки в Хмельницьку область.

Дивися повний текст Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в найближчі три роки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:26

...угу, столько же, сколько и за 4 (четыре!!) года войны...читай НИОДНОГО!!!
maestro71
 
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