В Україні побудують 136 сховищ боєприпасів протягом 34-36 місяців, повідомив президент Петро Порошенко під час поїздки в Хмельницьку область.
Дивися повний текст Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в найближчі три роки.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:25
Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в найближчі три роки.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:26
...угу, столько же, сколько и за 4 (четыре!!) года войны...читай НИОДНОГО!!!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:30
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:12
Но для этого не хватает одного пустячка - проголосуйте за него 2 раз :)
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:11
Re: Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в
На границе уже построили, заграждение от миграции лосей.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:13
Они ещё не поделили, кто будет "осваивать деньги на строительство".
И у кого их взять.
Вывод: Всё же наверное наши пенсионеры много кушают.
А о хранилищах, системе охраны,... шо о "защищённой границе" от "Куля в лоба" - забудут,
Непременно поставят срочников с вениками - круглосуточно гонять БПЛА.
Их же в случае чего и сделают крайними.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 12 жов, 2018 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:20
Но вожак лосей Яценюк просочился.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:27
Re: Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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