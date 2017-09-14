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Порошенко сказав, скільки сховищ
боєприпасів побудують в...

Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:25

Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні побудують 136 сховищ боєприпасів протягом 34-36 місяців, повідомив президент Петро Порошенко під час поїздки в Хмельницьку область.

Дивися повний текст Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в найближчі три роки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:26

...угу, столько же, сколько и за 4 (четыре!!) года войны...читай НИОДНОГО!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:30

  maestro71 написав:...угу, столько же, сколько и за 4 (четыре!!) года войны...читай НИОДНОГО!!!

Тю ну извинится потом, что в первый раз чтоли.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:12

Но для этого не хватает одного пустячка - проголосуйте за него 2 раз :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:11

Re: Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в

На границе уже построили, заграждение от миграции лосей.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:13

  vitali_kalinin написав:
  maestro71 написав:...угу, столько же, сколько и за 4 (четыре!!) года войны...читай НИОДНОГО!!!

Тю ну извинится потом, что в первый раз чтоли.

Они ещё не поделили, кто будет "осваивать деньги на строительство".
И у кого их взять.
Вывод: Всё же наверное наши пенсионеры много кушают.
А о хранилищах, системе охраны,... шо о "защищённой границе" от "Куля в лоба" - забудут,

Непременно поставят срочников с вениками - круглосуточно гонять БПЛА.
Их же в случае чего и сделают крайними.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 12 жов, 2018 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:20

  p_a_l написав:На границе уже построили, заграждение от миграции лосей.

Но вожак лосей Яценюк просочился.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:27

Re: Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в

  ruvex написав:Но вожак лосей Яценюк просочился.

Спочатку вожак баранів (козел) - Янукович.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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