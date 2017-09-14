|
|
|
Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:38
Эх, хорошо, когда есть что хранить
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
-
titanik
-
-
- Повідомлень: 657
- З нами з: 25.05.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:51
А вот на складах "Рошен" никогда не было пожаров. Может быть, там и хранить боеприпасы?
-
cisukr
-
-
- Повідомлень: 1889
- З нами з: 01.10.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|