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Порошенко сказав, скільки сховищ
боєприпасів побудують в...

Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:38

Re: Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в

Эх, хорошо, когда есть что хранить
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:51

А вот на складах "Рошен" никогда не было пожаров. Может быть, там и хранить боеприпасы?
cisukr
 
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