Народні депутати готові надати ФГВФО законодавчі можливості для збільшення гарантованої суми виплат.
Дивися повний текст Фонду дозволять збільшити гарантовану суму виплат.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:37
Фонду дозволять збільшити гарантовану суму виплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонду дозволять збільшити гарантовану суму виплат.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:37
А 200 000 скільки відсотків вкладників покриває?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:04
если верить дурчаку, то 10% вкладчиков имеют вклад+% больше 800 тысяч. а больше миллиона так вообще нет никого.
помню как в 2004 году нардеп от регионов полчаса распинался по телевизору как пенсионерам плохо живется и на хлеб не хватает. когда ведущий спросил, сколько по его мнению стоит буханка хлеба, долго юлил и наконец заявил, что примерно гривен 70-80. страшно далеки они от народа, кроме своего корыта ни черта не знают.
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