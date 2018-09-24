|
|
|
Фонду дозволять збільшити гарантовану суму виплат
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:37
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати готові надати ФГВФО законодавчі можливості для збільшення гарантованої суми виплат.
Дивися повний текст Фонду дозволять збільшити гарантовану суму виплат
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85035
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:37
при збільшення гарантованої суми з нинішніх 200 тис. грн до 800 тис. грн, це покриє вклади 90% вкладників.
А 200 000 скільки відсотків вкладників покриває?
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1672
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:04
если верить дурчаку, то 10% вкладчиков имеют вклад+% больше 800 тысяч. а больше миллиона так вообще нет никого.
помню как в 2004 году нардеп от регионов полчаса распинался по телевизору как пенсионерам плохо живется и на хлеб не хватает. когда ведущий спросил, сколько по его мнению стоит буханка хлеба, долго юлил и наконец заявил, что примерно гривен 70-80. страшно далеки они от народа, кроме своего корыта ни черта не знают.
-
saz
-
-
- Повідомлень: 490
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:02
Решение правильное. Но это надо было сделать раньше
-
fishman
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 18.03.17
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:38
Интересно, на какой сумме остановятся. В США FDIC гарантирует вклады до $250,000. В Евросоюзе гарантия 100,000 евро, в России 1,400,000 рублей ($21,133 где-то).
А Президент так и не подписал закон про гарантии вкладов свыше 200,000 грн в Приватбанке и забыл об этом вообще. А с учетом планов приватизации Ощадбанка гарантия 100% вкладов там просуществует не долго.
Давно пора поднимать гарантию по вкладам в Украине.
-
Spets
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 04.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:39
средняя сумма вкладов в банках, по данным ФГВФЛ, на 1 января 2018-го составляла 10,104 тыс. грн,
что в 20 раз ниже лимита гарантий. Меньше 200 тыс. грн вклады были у 98,6% вкладчиков банков – участников Фонда (41 млн клиентов; физлицо с вкладами в нескольких банках учитывается каждым банком отдельно), а вклады на сумму свыше 200 тыс. грн, соответственно, имели всего 1,4% клиентов. На 1 апреля в банках хранилось 469,5 млрд грн средств физлиц.
Но эти 1,4% VIP-клиентов хранят в банковской системе половину средств физлиц. Нацбанк ранее подсчитывал, что гарантии государства покрывают по сумме 54% вкладов. Для примера: в Хорватии гарантируется 83% вкладов, а в Румынии – 91%.
Ожидается, что доля вкладчиков, вклады которых полностью гарантированы, вырастет при лимите 600 тыс. грн сразу до 99,97%, а при последующих повышениях – до 99,98% и 99,99% соответственно. Лишь 0,01% вкладчиков будут рисковать
В Фонде сообщили FinClub, что сейчас под гарантиями находится 41,1% от общей суммы сбережений физлиц в банках.
При увеличении лимита гарантий до 600 тыс. грн будет гарантироваться уже 61% портфеля. При лимите в 700 тыс. грн – 66%, а при гарантиях в 800 тыс. грн – 71%. Состоятельные украинские клиенты выиграют от инициативы ФГВФЛ, ведь сбережения примерно на 93 млрд грн окажутся под «зонтиком» гарантий даже при лимите в 600 тыс. грн. При максимальном лимите – 140 млрд грн.
.
800 000 / 28 = $280571 - вполне нормально - даже больше чем на россии. Но если стартонут с 500 000 ($18 000) тоже не плохо. Давно пора. Меньше слов больше дела.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 423 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:59
Surfer написав:
800 000/28 = $ 280571 - цілком нормально - навіть більше ніж на росії. Але якщо стартонути з 500 000 ($ 18 000) теж не погано. Давно пора. Меньше слів більше діла.
500 000 було б непогано. І треба щось з Ощадбанком вирішувати.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1672
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|