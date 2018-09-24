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Фонду дозволять збільшити
гарантовану суму виплат

Фонду дозволять збільшити гарантовану суму виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:43

  psergeiv2009 написав:Например щас выше процент по депозиту, повысят гарантовану сумму: и на пару п.п. просядет депозитная ставка.
И они могут хоть 2 млн гарантировать , если вкладчик посчитает что доход меньше 1% в мес. То ложить депозит нету смысла,


"щас", "ложить" - ну да , это уровнеь. Совершенно без ответа на заданный вопрос, ответа на который у автора вброса наверняка нет - абы ляпнуть.
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