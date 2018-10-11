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Стали відомі ціни на нові iPhone в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:15
Пропонуємо до обговорення:
19 жовтня флагманські моделі надійдуть в усі роздрібні мережі авторизованих реселерів Apple.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:15
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