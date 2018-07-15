RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Індекс людського капіталу:
Україна бере участь у...

Індекс людського капіталу: Україна бере участь у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:17

Індекс людського капіталу: Україна бере участь у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, посилаючись на висновки Світового банку.

Дивися повний текст Індекс людського капіталу: Україна бере участь у пілотному проекті Світового банку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85024
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:18

А шо - деньги давать будут?
Так их всё равно "освоят" не доходя до больниц.
Просто официально вымирать украинцы будут по "не выявленной этиологии"
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5783
З нами з: 20.09.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції... 1, 2, 3
R2 » Суб 06 жов, 2018 14:16
28 1198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 16:16
sequence
Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг... 1, 2
R2 » Нед 15 лип, 2018 11:52
14 905
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 10:17
zolotarovaleksandr
Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі 1 ... 4, 5, 6
R2 » Нед 30 вер, 2018 10:46
58 2621
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 12:02
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.