Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, посилаючись на висновки Світового банку.
Дивися повний текст Індекс людського капіталу: Україна бере участь у пілотному проекті Світового банку.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:17
Індекс людського капіталу: Україна бере участь у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс людського капіталу: Україна бере участь у пілотному проекті Світового банку.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:18
А шо - деньги давать будут?
Так их всё равно "освоят" не доходя до больниц.
Просто официально вымирать украинцы будут по "не выявленной этиологии"
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