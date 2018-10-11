У 2018-му із 30 тис адміністративних проваджень, які стосуються водіїв у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП), 8 259 проваджень закриті, у 618 випадках закриті справи.
Дивися повний текст Третина п’яних водіїв в Україні уникає покарання.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:20
Третина п’яних водіїв в Україні уникає покарання
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Дивися повний текст Третина п’яних водіїв в Україні уникає покарання.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:21
ай яй яй... и что же с этим делать, наверно в очередной раз повысить з/п что бы взяток не брали? Это в очередной раз показывает беззаконие в государстве, чем и пользуются правонарушители, что тогда говорить о высоких чинах...
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