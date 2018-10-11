RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Третина п’яних водіїв в
Україні уникає покарання

Третина п’яних водіїв в Україні уникає покарання
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:20

Третина п’яних водіїв в Україні уникає покарання

Пропонуємо до обговорення:
У 2018-му із 30 тис адміністративних проваджень, які стосуються водіїв у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП), 8 259 проваджень закриті, у 618 випадках закриті справи.

Дивися повний текст Третина п’яних водіїв в Україні уникає покарання.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85024
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:21

ай яй яй... и что же с этим делать, наверно в очередной раз повысить з/п что бы взяток не брали? Это в очередной раз показывает беззаконие в государстве, чем и пользуются правонарушители, что тогда говорить о высоких чинах...
Cactus
 
Повідомлень: 836
З нами з: 26.08.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні продають картоплю втричі дешевше, ніж у... 1, 2
R2 » П'ят 12 жов, 2018 07:06
18 688
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 15:34
sequence
Стали відомі ціни на нові iPhone в Україні
R2 » П'ят 12 жов, 2018 14:15
1 29
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 14:15
Вкладчик1234
В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій 1 ... 16, 17, 18
R2 » Сер 29 сер, 2018 11:54
171 9201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 11:54
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.