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Збували трьома способами: В
Запорізькій області спіймали...

Збували трьома способами: В Запорізькій області спіймали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:23

Збували трьома способами: В Запорізькій області спіймали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Дивися повний текст Збували трьома способами: В Запорізькій області спіймали банду фальшивомонетників (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:24

Крутые гроши печатали, если их терминалы принимали
chitatel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:42

  chitatel написав:Крутые гроши печатали, если их терминалы принимали


Я тоже не понял смысл их было сбывать в 3 раза дешевле номинала, если их терминалы принимали? Хотя уверен, что трындёж
flashgingo
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