Сервіс для підприємців почав працювати з 10 жовтня, повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Міжнародні посилки Укрпоштою стане надсилати простіше.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:35
Міжнародні посилки Укрпоштою стане надсилати простіше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжнародні посилки Укрпоштою стане надсилати простіше.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:36
..клоуны!.. сократили персонал на 2/3, оставив на местах при этом самых замшелых и тупых пенсионеров, сократив также время работы оставшихся отделений до минимума (было с 8.00 до 17.00, стало в большинстве случаев с 9.30 по 16.00!!)... забрать элементарную бандероль стало НЕреально работающему - надо либо опаздывать на работу, либо вообще брать отгул... бред!
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