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Міжнародні посилки Укрпоштою
стане надсилати простіше

Міжнародні посилки Укрпоштою стане надсилати простіше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:35

Міжнародні посилки Укрпоштою стане надсилати простіше

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс для підприємців почав працювати з 10 жовтня, повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Міжнародні посилки Укрпоштою стане надсилати простіше.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:36

..клоуны!.. сократили персонал на 2/3, оставив на местах при этом самых замшелых и тупых пенсионеров, сократив также время работы оставшихся отделений до минимума (было с 8.00 до 17.00, стало в большинстве случаев с 9.30 по 16.00!!)... забрать элементарную бандероль стало НЕреально работающему - надо либо опаздывать на работу, либо вообще брать отгул... бред!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:05

Хожу на центральное городское отделение. Чтобы получить бандерольку, нужно отстоять очередь, в которой 2/3 пришли за пенсией, работает 1-2 окна из 4. Меньше 20 минут отстоять в очереди еще не получалось.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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