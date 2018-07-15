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Україна стала найбіднішою
країною Європи — дані МВФ...

Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:05

так Дубинский же обслуживает Беню, который свинтил в Щвейцарию прихватив выйдя в долларовый кеш и повесив на старну долг в 140 млрд грн. 2-3 грн в курсе гривны к доллару - его заслуга. Так вот я к чему, врядли Дубинский стал бы гавкать на шефа, а значит его критика избирательна и чем то мотивирована. И уж явно не тем, чтобы нам убогим и сирым, открыть глаза. А насчет бедности - ребят, пройдите по кабакам и торговым центрам. Почему такого нет в Молдове, она ведь богаче нас?
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:22

  redmax11 написав: А насчет бедности - ребят, пройдите по кабакам и торговым центрам. Почему такого нет в Молдове, она ведь богаче нас?


Это ваша придумка? Вы объехали все кабаки и ТЦ в Молдове?

Возьмите и сравните с учетом концентрации населения (потому что высокая убранизация имеет прямую корреляцию с высоким дисбалансом доходов). Чем более высокие зарплаты в Киеве, тем более низкие они в регионах. Cредняя зарплата то равна сумме всех зарплат / количество всех работающих.

Кишинев корректнее всего сравнить с Кривым Рогом (по 700 тыс жителей в каждом).
Бельцы - с Никополем (по 150 тыс).
Бендеры - с Каменец-Подольским (по 100 тыс).

Ох я сильно сомневаюсь, что украинские города окажутся более зажиточными...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:53

Как говорится: "Без комментариев". Имея один из лучших черноземов в Европе мы едим турецкие и польские овощи и фрукты, свои же не хотят продавать внутри страны, дешево мол. Имея достаточное количество толковых людей мы спонсируем Европу рабочей силой и при этом дефицит самых простых и нужных профессий, Имея одни из больших залежей урана, мы покупаем из-за границы и т.д. - т.е. мы с Вами инвестируем Европу/Америку. Вопрос - какая стратегия у власти, если дойти до уровня Африки, то уже там.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:26

  valme написав:
  safonovstanislav написав:В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз

Т.е. у нас уровень жизни приблизительно такой же, как и во Франции? Я правильно понимаю? Ведь работа такая же делается и там, и тут.

А уровень жизни тут причём?
Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:35

  safonovstanislav написав:
  valme написав:
  safonovstanislav написав:В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз

Т.е. у нас уровень жизни приблизительно такой же, как и во Франции? Я правильно понимаю? Ведь работа такая же делается и там, и тут.

А уровень жизни тут причём?
Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы


Для приведения цен к общему знаменателю, существует понятие паритета покупательной способности (ППС).

Можно посмотреть и по нему. ВВП по ППС на душу в долларах США, 2017 год. Зарплаты с ВВП хорошо коррелируют.

Франция - 43 800;
Польша - 29 500;
Россия - 27 800;
Беларусь - 18 900;
Грузия - 10 800;
Армения - 9 500;
Украина - 8 700.

Габон - 19 300;
Монголия - 13 000;
Египет - 12 700;
Индонезия - 12 400;
Венесуэлла - 12 100;
Ливия - 10 000.

Какие еще страны хотите посмотреть?..

https://knoema.ru/atlas/maps/%D0%92%D0% ... 0%B8%D1%8F
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:36

Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

  safonovstanislav написав:А уровень жизни тут причём?

При том, что от показателя "ВВП на душу" напрямую зависит уровень жизни.
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:45

  safonovstanislav написав:
  valme написав:
  safonovstanislav написав:В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз

Т.е. у нас уровень жизни приблизительно такой же, как и во Франции? Я правильно понимаю? Ведь работа такая же делается и там, и тут.

А уровень жизни тут причём?
Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы

.
Хрен там,а не картофель :mrgreen: Цена в магазине:22,4 гр. Дороже всего в 2,5-3 раза,а з/п больше в 12 раз Картофель 132 RUB = 1.75 EUR за 2.5 кг.http://www.globalprice.info/?p=francia/ ... v-parige#2
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