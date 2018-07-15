Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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safonovstanislav написав:А уровень жизни тут причём? Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы
Нет, не так. Вы вырастили у себя картошки на 200 грн., продали ее, например, половину доктору, а вторую половину парикмахеру. Водитель развез вашу картошку покупателям за 100 грн. Парикмахер постриг водителя за 100 грн. Вы же на оставшиеся 100 грн. пошли на прием к доктору. Итого: - у вас остаток 0, но вы вылечили болячку - у парикмахера 100 грн. и пол-мешка картошки - у водителя остаток 0, но он постригся, - у доктора остаток 100, и пол-мешка картошки. Все вместе вы создали ВВП на 500 грн., каждый остался при своих, но при этом получил необходимый товар или услугу.
А теперь представьте, что парикмахер закрыл свою цирюльню и не участвует в цепочке (например, уехал). Вы продаете картошки только на 100 грн. доктору, водитель получает за доставку только 50 грн. Постричься ему негде. Но даже если и было бы где - у него теперь на стрижку не хватает денег. Вам также не хватает денег на визит к доктору. А доктор отдал последний стольник вам за картошку и скучает у окна, ожидая пациентов. Итого: - у вас остаток 50, но вы не вылечили болячку. Чтобы заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку. - у водителя остаток 50, но он не постригся. Чтобы ему заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку. - у доктора остаток 0, и пол-мешка картошки. Когда он его доест, ему не за что будет заказывать у вас новую партию. Ваш общий ВВП 150 грн. и вы больные, заросшие и голодные сидите в полной заднице без перспектив.
Лучше прочувствуй украинскую бедность, взяв 15,7 млн получающих среднюю зарплату 9000 грн и 11,8 пенсионеров, получающих среднюю пенсию 2600 грн, и раздели на количество населения.
В числителе будет 172 млрд грн, а знаменатель смотря какой брать. 42 млн точно не буду брать - это не имеет ничего общего с правдой. Возьму 2 варианта - 38 млн и 35 млн.
Итак, средний располагаемый доход на человека в месяц: 1) при 38 млн населения в стране = 4527 грн (162 доллара); 2) при 35 млн населения в стране = 4914 грн (176 долларов).
И Украина тебе не Египет - здесь минимум 7 месяцев в году человеку нужно покупать тепло, чтобы жить.
А даже текущий тариф (который еще и повысят уже в этом году) за 1 Гкал составляет драконоские 50 долларов. И "субсидию" получает не каждый (а мы, не забывай, говорим о средних доходах - медианные будут еще на 20-35% ниже).
Вот тебе и причина трудовой эмиграции - без хотя бы одного работающего за границей 50-60% семей в Украине просто бы умерли от голода и холода
PS: расчет распологаемых доходов - упрощенный и не учитывает некоторых социальных выплат, вроде пособий по безработице, которые, впрочем картину не меняют сколько бы то значимо. Также не учтен доход частных предпринимателей за отсутствием статистики как об общей, так и средней прибыли, но это нивелируется сильно уменьшенным знаменателем (зарегистрированных предпринимателей 1,8 млн)
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 12 жов, 2018 23:56, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:А уровень жизни тут причём? Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы
Нет, не так. Вы вырастили у себя картошки на 200 грн., продали ее, например, половину доктору, а вторую половину парикмахеру. Водитель развез вашу картошку покупателям за 100 грн. Парикмахер постриг водителя за 100 грн. Вы же на оставшиеся 100 грн. пошли на прием к доктору. Итого: - у вас остаток 0, но вы вылечили болячку - у парикмахера 100 грн. и пол-мешка картошки - у водителя остаток 0, но он постригся, - у доктора остаток 100, и пол-мешка картошки. Все вместе вы создали ВВП на 500 грн., каждый остался при своих, но при этом получил необходимый товар или услугу.
А теперь представьте, что парикмахер закрыл свою цирюльню и не участвует в цепочке (например, уехал). Вы продаете картошки только на 100 грн. доктору, водитель получает за доставку только 50 грн. Постричься ему негде. Но даже если и было бы где - у него теперь на стрижку не хватает денег. Вам также не хватает денег на визит к доктору. А доктор отдал последний стольник вам за картошку и скучает у окна, ожидая пациентов. Итого: - у вас остаток 50, но вы не вылечили болячку. Чтобы заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку. - у водителя остаток 50, но он не постригся. Чтобы ему заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку. - у доктора остаток 0, и пол-мешка картошки. Когда он его доест, ему не за что будет заказывать у вас новую партию. Ваш общий ВВП 150 грн. и вы больные, заросшие и голодные сидите в полной заднице без перспектив.
Вот как-то так это работает.
+++++++ Браво! Есть такая вещь, как скорость оборачиваемости денег в экономике. И одни и те-же деньги могут делать совершенно разный ВВП и соответственно разные поступления в бюджет от транзакций. И зависит это напрямую от законов, их исполнения и несполнения, коррупции и тп, что коротко называется "бизнес-среда" и зависит только от руководства страны. В качестве иллюстрации. 1. Фирма №1 имеет собственного капитала 10 млн грн, делает оборот 1 млн в месяц, прибыли имеет 300 тыщ. после уплаты налогов, счетов за аренду и пр, денег на зарплату не фатае, поэтому перехватыевается кредитами, платит низкую зарплату, народ с фирмы тикает. 2. Фирма №2 имеет 10 млн грн, делает оборот 30 млн, прибыли имеет 3 млн.Хватает на все еще и на развитие хватает. Обходится без кредитов и имеет возможность переманивать лучших сотрудников с ф №1.
Это Южный Тель-Авиви, фото сделано на Тахана Мерказит куда последние 10 лет заселялись прибывшие через египетскую границу в Синае нелегалы из Судана и Эритреи. Местные жители оттуда или уезжают, или регулярно проводят демонстрации за их депортацию из-за разрухи, преступлений и невозможности там жить. Завозили их сами власти вместо того чтобы выслать сразу обратно в надежде(как и в европе) что незаконные мигранты решат проблему неквалифицированного труда.