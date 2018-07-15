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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 жов, 2018 11:01
Думаю рельно будет рост количества людей оказавшихся нищими. Все говорят о Голодоморе 30х в Украине. Советую прочитать "Грозовые гроздья" Джона Стейнбека США (Пулитцеровская премия ). Роман о том, что такое Великая Депрессия для миллионов американцев. О том как дети умирали от голода и многое другое. Это полезно для понимания предстоящих процессов. Запущен такой маховик, что его остановить безболезненно невозможно. Ведь правильная реформа для одного среза общества уничтожает другой. Реальность без покрывала пропаганды жестокая штука.
Додано: Суб 13 жов, 2018 11:14
Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
І за Голодомор теж заплатите, як за Крим з Донбасом.
Раджу ватанам згадати дев'яності, і зрівняти їх з сучастністю, якщо, звісно, ще склероз не замучив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 13 жов, 2018 11:29
Текущий поток эмигрции покажется ручеечком, если в силу неуплат станут котельные, не в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске.
Додано: Суб 13 жов, 2018 11:49
Еще о"Великой депрессии": уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала XX века, то есть на 30 лет назад;
ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, представителей среднего класса. Многие оказались за чертой бедности;
резко снизилась рождаемость. По всей территории США от 25 до 90 % детей страдали от недоедания.
Додано: Суб 13 жов, 2018 11:58
Почему такие мысли? Может кому то поможет в построении планов. Просто наивно думать, что смена Власти сможет решить, или остановить рост кома проблем который раскручивается 30 лет. Только тотальное секвестрование по всем направлениям. Кто то верит, что 90% износ коммунальных сетей решит какая то власть? Или если за год ремонтируется только 3% дорожного фонда? А остановившееся тепловозостроительные, автомобилестроительные, самолетостроительные предприятия? Химические производства? Вслед за этим уедут все способные на переезд. Такая реальность.
Додано: Суб 13 жов, 2018 13:07
На следующем майдане скакать надо выше, и кричалку другую придумать: "Геть злочинну владу № 2! Хай живе злочинна влада № 3! "
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