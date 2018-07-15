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Україна стала найбіднішою
країною Європи — дані МВФ...

Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:58

Почему такие мысли? Может кому то поможет в построении планов. Просто наивно думать, что смена Власти сможет решить, или остановить рост кома проблем который раскручивается 30 лет. Только тотальное секвестрование по всем направлениям. Кто то верит, что 90% износ коммунальных сетей решит какая то власть? Или если за год ремонтируется только 3% дорожного фонда? А остановившееся тепловозостроительные, автомобилестроительные, самолетостроительные предприятия? Химические производства? Вслед за этим уедут все способные на переезд. Такая реальность.
nik1
 
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На следующем майдане скакать надо выше, и кричалку другую придумать: "Геть злочинну владу № 2! Хай живе злочинна влада № 3! "
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:38

Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

Какой ВВП, главное томос и 75% ТВ вещания на мове вот это настоящая "пэрэмога".
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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