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Україна стала найбіднішою
країною Європи — дані МВФ...

Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 05:58

  zРадио написав:Не нужно путать опрятность с благосостоянием.

Посмотри на дома израильтян - на вид это ужоснах пострашнее наших хрущей.

Вот полюбуйся на "разные" виды Тель-Авива:
http://o-gorod-ik.net/izrail-strana-kontrastov/


Это Южный Тель-Авиви, фото сделано на Тахана Мерказит куда последние 10 лет заселялись прибывшие через египетскую границу в Синае нелегалы из Судана и Эритреи. Местные жители оттуда или уезжают, или регулярно проводят демонстрации за их депортацию из-за разрухи, преступлений и невозможности там жить.
Завозили их сами власти вместо того чтобы выслать сразу обратно в надежде(как и в европе) что незаконные мигранты решат проблему неквалифицированного труда.
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:57

Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

Украина НЕ «стала самой бедной страной Европы» - Андрей Илларионов
Опять зрада не получилась
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:15



Я очень на вас надеюсь, отслеживая уровень "зради" вы делаете большое дело для страны. Только простому народу это до лампочки, достаточно посмотреть на их лица и пообщаться ;)

P.S. Только окуратно общайтесь, побить же могут :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:17



Я привел выше ВВП по ППС на душу по данным МВФ за 2017 год. Вот вам выдержка:

Габон - 19 300;
Монголия - 13 000;
Египет - 12 700;
Индонезия - 12 400;
Грузия - 10 800;
Армения - 9 500;
Украина - 8 700.

Для вас, вероятно, "зрада", или "перемога" - это способ политической и личной борьбы, но как ни назови, государство сильнее, а население счастливей, не станет.

Я, например, обращаю на это внимание, потому что запредельная бедность в Украине - не выдумка кремлевских технологов, а горький факт, имеющий необратимые последствия, который признают все (включая МВФ и ВБ), кроме ангажированных властью троллей
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:14

Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

  nik1 написав:Думаю рельно будет рост количества людей оказавшихся нищими. Все говорят о Голодоморе 30х в Украине.

І за Голодомор теж заплатите, як за Крим з Донбасом.
Раджу ватанам згадати дев'яності, і зрівняти їх з сучастністю, якщо, звісно, ще склероз не замучив. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:55

lapay
Итак, можно провести промежуточный итог реформ. В Украине больше половины людей за чертой бедности (ООН), Украина беднейшая страна Европы (МВФ), Украине нужно 100 лет для достижения Польши (Всемирный Банк). Проигнорировать и назвать эти ресурсы ватными или рукой кремля неполучится их читает весь мир. Можно сделать вывод, что Украина не стала витриной, напротив она стала консервой, экономические и политические проблемы заонсервированы на десятилетия. Вместо Плана Маршалла, Украина получила План Моргентау, советую погуглить и удивиться параллелям с сегодняшней реальностью. :|
Вы и подобные вам, ведут эту страну в пропасть. Занавес.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:17

Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

  cccp30000 написав:Вы и подобные вам, ведут эту страну в пропасть. Занавес.

Точно, занавес для ватанів. Нуль шансів перемогти на президентських виборах і нуль шансів утворити більшість в парламенті. Ви просрали свій шанс разом з Януковичем. Одне залишилось - плутатись під ногами.
І що характерно - переварить Україна і цю імперію, як і всі інші, які сюди лізли. :)
P.S. Ви, про бідних і знедолених, хоч на фінансовому форумі не пишіть - не та аудіторія. Підправте методичку, врешті-решт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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