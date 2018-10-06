Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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Shram написав:Так людям эта мысль вбивается в голову чуть ли не насильственно. Уже лет пятнадцать со всех украинских СМИ и от почти всех полит.сил долбят - "вот вступим в ЕС, и как заживём!". Объясняешь многим что порядок должен быть другим, сначала "вот заживем", а потом уже ЕС (если будет выгодно) - не верят. Нельзя ставить телегу впереди лошади, ни к чему путному это не приведет.
Не совсем так. Польша,Португалия,Венгрия получили неплохой переходный период в виде финансовой помощи который сейчас заканчивается
Что значит получили? Они за нее торговались. Получили мы
Азаров и Янукович не читали проект СА вплоть до лета 2013 - для них это был фетиш, разрисованный консультантами McKinsey. А Порошенко и Яценюк даже не имели возможности пискнуть перед европейцам об изменениях, поскольку сами с маргинальных интересах со сцены майдана требовали его подписать в изначальной редакции.
Поэтому удивляться условиям соглашения совершенно нечего - украинскую сторону в переговорах представляли клоуны и интриганы
safonovstanislav написав:А уровень жизни тут причём? Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы
Нет, не так. Вы вырастили у себя картошки на 200 грн., продали ее, например, половину доктору, а вторую половину парикмахеру. Водитель развез вашу картошку покупателям за 100 грн. Парикмахер постриг водителя за 100 грн. Вы же на оставшиеся 100 грн. пошли на прием к доктору. Итого: - у вас остаток 0, но вы вылечили болячку - у парикмахера 100 грн. и пол-мешка картошки - у водителя остаток 0, но он постригся, - у доктора остаток 100, и пол-мешка картошки. Все вместе вы создали ВВП на 500 грн., каждый остался при своих, но при этом получил необходимый товар или услугу.
А теперь представьте, что парикмахер закрыл свою цирюльню и не участвует в цепочке (например, уехал). Вы продаете картошки только на 100 грн. доктору, водитель получает за доставку только 50 грн. Постричься ему негде. Но даже если и было бы где - у него теперь на стрижку не хватает денег. Вам также не хватает денег на визит к доктору. А доктор отдал последний стольник вам за картошку и скучает у окна, ожидая пациентов. Итого: - у вас остаток 50, но вы не вылечили болячку. Чтобы заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку. - у водителя остаток 50, но он не постригся. Чтобы ему заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку. - у доктора остаток 0, и пол-мешка картошки. Когда он его доест, ему не за что будет заказывать у вас новую партию. Ваш общий ВВП 150 грн. и вы больные, заросшие и голодные сидите в полной заднице без перспектив.
Вот как-то так это работает.
Повністю бредовий пост набрав 18 лайків. Я чомусь думав що тут сидять більш освічені люди.
Shram написав:............. Тс-с, не видите разве, человек гордится тем что Украина не самая бедная, а вторая по бедности страна Европы. Достижение так сказать...
Главное достижение по Илларионову:
В 2017 г. ВВП на душу населения в постоянных ценах в Украине оставался ниже уровня 1990 г. примерно на 28%.
А дальше можно долго рассуждать о "зраде", "вате" и пр.
P.s. А вообще, дискуссия теряет смысл, когда у одной стороны главные аргументы "ольгинец, зрада" и т.п., а посты оппонентов, по-видимому, "по просьбам трудящихся" удаляются.
Эта так называемая власть предателей Украины уже начинает чувствовать, что обворованному украинскому народу халва на словах уже давно приторной стала. Они забыли, что самую большую агрессию у людей вызывает факт опустошения их карманов.
Именно поэтому классические воры, чтобы сохранить себе жизнь при неудачном раскладе, когда идут на дело всегда вооружаются, не смотря на угрозу гарантированно себе добавить к сроку лишние 5 лет. Жизнь важнее ведь. А фраер с опустошенными карманами в гневе опасен.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
andrijk777 написав:Повністю бредовий пост набрав 18 лайків. Я чомусь думав що тут сидять більш освічені люди.
Возможно Вы не увидели истинный смысл за его словами...
Но изложите здесь и свою версию подсчета ВВП.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.