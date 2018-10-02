До кінця цього року НАН України опублікує свій науковий висновок щодо проекту Hyperloop.
Дивися повний текст НАН України надасть науковий висновок щодо Hyperloop в Україні.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:45
НАН України надасть науковий висновок щодо Hyperloop в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАН України надасть науковий висновок щодо Hyperloop в Україні.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:36
Вот есть интересный пример из пост перестроечного времени россии.
В Челябинске во время СССР был крупный тракторный завод ЧТЗ.
И примерно в конце перестройки(1992) захотели в Челябинске построить метро.
Проект линии был 1967года и ветка должна была быть от завода ЧТЗ до центра города.
Но дело в том что когда тоннель вырыли то завод ЧТЗ к тому времени закрылся.
И смысл в этом направлении пропал.
Вот как бы и с Hyperloop не получилось также.
Когда закончат эту вакуумную трубу может и пассажиров в Украине то и не будет.
Додано: Суб 13 жов, 2018 11:55
Все отлично понимают, что страна, давно прекратившая строить мосты и с расползающимися дорогами, о Гиперлупе может только помечтать.
НО!
Пилорама должна работать без остановки, перелопачивая в нужном направлении бюджетные деньги. Оттуда и берутся бесконечные проекты, научные заключения и остальное бумажное бла-бла-бла.
А когда приходит время, и обыватель спрашивает "и где же это все?", чиновники разводят руками с привычной фразой "нет инвестора".
То есть, как плодить бумажные горы - деньги есть, а как строить - денег нет
Вот так и живем...
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