|
|
|
Прибуток JPMorgan в III кв. зріс на чверть, виручка від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:00
Пропонуємо до обговорення:
JPMorgan Chase & Co., найбільший в США банк за капіталізацією і обсягом активів, збільшив прибуток і виручку в третьому кварталі 2018 року більше від очікувань Уолл-стріт, незважаючи на ослаблення доходів від торговельних операцій.
Дивися повний текст Прибуток JPMorgan в III кв. зріс на чверть, виручка від трейдингу скоротилася
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85030
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:00
Любой отчет можно притянуть за уши, а весь позитив только отнукручивания акций вікупами с печатного станка.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20015
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 1946 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|