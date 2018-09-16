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Прибуток JPMorgan в III кв.
зріс на чверть, виручка від...

Прибуток JPMorgan в III кв. зріс на чверть, виручка від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:00

Прибуток JPMorgan в III кв. зріс на чверть, виручка від...

Пропонуємо до обговорення:
JPMorgan Chase & Co., найбільший в США банк за капіталізацією і обсягом активів, збільшив прибуток і виручку в третьому кварталі 2018 року більше від очікувань Уолл-стріт, незважаючи на ослаблення доходів від торговельних операцій.

Дивися повний текст Прибуток JPMorgan в III кв. зріс на чверть, виручка від трейдингу скоротилася.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:00

Любой отчет можно притянуть за уши, а весь позитив только отнукручивания акций вікупами с печатного станка.
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