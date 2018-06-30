RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За жовтень медустановам
"первинки" виплатили 775 млн грн

За жовтень медустановам "первинки" виплатили 775 млн грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:04

За жовтень медустановам "первинки" виплатили 775 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Національна служба здоров'я України (НСЗУ) виплатила за жовтень 2018 року 596 установам первинної медичної допомоги, які підписали з нею договори, 775,157 млн грн

Дивися повний текст За жовтень медустановам \"первинки\" виплатили 775 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85030
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:04

Внешне супрун, конечно, атас, но как министр - она одна из лучших у гросика. не просто так ее так "мочат" в СМИ
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Екс-голові ДСНС виплатили понад півмільйона гривень за СІЗО
R2 » Чет 04 жов, 2018 15:34
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 15:34
Serg2018
Омеляну і Авакову виплатили в червні понад 140 тисяч...
R2 » Пон 09 лип, 2018 19:58
3 328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 10:41
sequence
У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101...
R2 » Суб 30 чер, 2018 13:23
5 412
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 02:49
Kart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.