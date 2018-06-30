Національна служба здоров'я України (НСЗУ) виплатила за жовтень 2018 року 596 установам первинної медичної допомоги, які підписали з нею договори, 775,157 млн грн
Дивися повний текст За жовтень медустановам \"первинки\" виплатили 775 млн грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:04
За жовтень медустановам "первинки" виплатили 775 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За жовтень медустановам \"первинки\" виплатили 775 млн грн.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:04
Внешне супрун, конечно, атас, но как министр - она одна из лучших у гросика. не просто так ее так "мочат" в СМИ
|