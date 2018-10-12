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Податок на депозит: про
що необхідно пам'ятати

Податок на депозит: про що необхідно пам'ятати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:48

Податок на депозит: про що необхідно пам'ятати

Пропонуємо до обговорення:
Податок на депозити в Україні діє 4 роки

Дивися повний текст Податок на депозит: про що необхідно пам'ятати.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:49

самое главное о чём забыли упомянуть в статье - практически все изменения принимались с нарушением законодательства Украины...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:15

  Тракторист написав:самое главное о чём забыли упомянуть в статье - практически все изменения принимались с нарушением законодательства Украины...


На днях читал,что 70% законов в верховной зраде принимаются с нарушениями всего и вся.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:23

Re: Податок на депозит: про що необхідно пам'ятати

Налог на депозит: о чем необходимо помнить
Нужно помнить о том, что если не хотим платить этот налог, то и не делаем депозиты.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:39

У нас все зрада и чихали все сверху,все равно думают сбежать если что.Так что нарушения поголовно
lavidenko
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