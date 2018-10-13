Податок на депозити в Україні діє 4 роки
Дивися повний текст Податок на депозит: про що необхідно пам'ятати.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:48
Податок на депозит: про що необхідно пам'ятати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на депозит: про що необхідно пам'ятати.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:49
самое главное о чём забыли упомянуть в статье - практически все изменения принимались с нарушением законодательства Украины...
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:15
Додано: Суб 13 жов, 2018 14:23
Re: Податок на депозит: про що необхідно пам'ятати
Налог на депозит: о чем необходимо помнить
Нужно помнить о том, что если не хотим платить этот налог, то и не делаем депозиты.
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