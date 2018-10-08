Про це повідомила прес-служба підприємства, передає ЦТС.
Дивися повний текст Українська авіакомпанія купить у Антонова два пасажирські літаки.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:50
Українська авіакомпанія купить у Антонова два...
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Дивися повний текст Українська авіакомпанія купить у Антонова два пасажирські літаки.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:50
покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...
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