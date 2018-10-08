Про це повідомила прес-служба підприємства, передає ЦТС.
Дивися повний текст Українська авіакомпанія купить у Антонова два пасажирські літаки.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:50
Українська авіакомпанія купить у Антонова два...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська авіакомпанія купить у Антонова два пасажирські літаки.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:50
покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:44
Не покупка а финансовый лизинг. Взять требуемые 60 миллионов Антонов може только из госбюджета или из госбанка, который возьмет в госбюджете.
Та бумажка которую они подписали не является контрактом а всего лишь меморандумом о намерениях. 2 предыдущих контракта на этот самолет АН успешно просрал. Ну и цена на уровне Embraer E-Jet.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:54
а при "загнивающем совке" завод Антонова производил до 15 самолётов в месяц...
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