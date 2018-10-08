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Українська авіакомпанія
купить у Антонова два...

Українська авіакомпанія купить у Антонова два...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:50

Українська авіакомпанія купить у Антонова два...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба підприємства, передає ЦТС.

Дивися повний текст Українська авіакомпанія купить у Антонова два пасажирські літаки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:50

покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:44

  Тракторист написав:покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...

Не покупка а финансовый лизинг. Взять требуемые 60 миллионов Антонов може только из госбюджета или из госбанка, который возьмет в госбюджете.
Та бумажка которую они подписали не является контрактом а всего лишь меморандумом о намерениях. 2 предыдущих контракта на этот самолет АН успешно просрал. Ну и цена на уровне Embraer E-Jet.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:54

  vitali_kalinin написав:
  Тракторист написав:покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...

Не покупка а финансовый лизинг. Взять требуемые 60 миллионов Антонов може только из госбюджета или из госбанка, который возьмет в госбюджете.
Та бумажка которую они подписали не является контрактом а всего лишь меморандумом о намерениях. 2 предыдущих контракта на этот самолет АН успешно просрал. Ну и цена на уровне Embraer E-Jet.

а при "загнивающем совке" завод Антонова производил до 15 самолётов в месяц...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:23

  Тракторист написав:
  vitali_kalinin написав:
  Тракторист написав:покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...

Не покупка а финансовый лизинг. Взять требуемые 60 миллионов Антонов може только из госбюджета или из госбанка, который возьмет в госбюджете.
Та бумажка которую они подписали не является контрактом а всего лишь меморандумом о намерениях. 2 предыдущих контракта на этот самолет АН успешно просрал. Ну и цена на уровне Embraer E-Jet.

а при "загнивающем совке" завод Антонова производил до 15 самолётов в месяц...

Ложь. Антонов никогда не был заводом. Это конструкторское бюро, задача которого всегда была сделать 1 екземпляр модели. Самолеты строились на харьковском и киевском авиационных заводах.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:34

  vitali_kalinin написав:
  Тракторист написав:покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...

Не покупка а финансовый лизинг. Взять требуемые 60 миллионов Антонов може только из госбюджета или из госбанка, который возьмет в госбюджете.
Та бумажка которую они подписали не является контрактом а всего лишь меморандумом о намерениях. 2 предыдущих контракта на этот самолет АН успешно просрал. Ну и цена на уровне Embraer E-Jet.

Цена на 30 процентов ниже. Зачем Антонову брать из госбюджета, если это государственная компания. Это плохо, когда Аирбас или Ембраер берут в банках деньги ?
Антиукраинская угарная зрадофилия ненависников всего украинского на марше теряет границы ?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:36

  Тракторист написав:покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...

Надо как при азирове и ко видимо - обниматься с россиянами и распиливать КБ 10 лет, сочиняя манну небесную о совместном производстве со страной агрессором.
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