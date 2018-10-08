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Українська авіакомпанія купить у Антонова два...
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба підприємства, передає ЦТС.
Дивися повний текст Українська авіакомпанія купить у Антонова два пасажирські літаки
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:50
покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...
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Тракторист
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:44
Тракторист написав:
покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...
Не покупка а финансовый лизинг. Взять требуемые 60 миллионов Антонов може только из госбюджета или из госбанка, который возьмет в госбюджете.
Та бумажка которую они подписали не является контрактом а всего лишь меморандумом о намерениях. 2 предыдущих контракта на этот самолет АН успешно просрал. Ну и цена на уровне Embraer E-Jet.
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vitali_kalinin
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:54
vitali_kalinin написав: Тракторист написав:
покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...
Не покупка а финансовый лизинг. Взять требуемые 60 миллионов Антонов може только из госбюджета или из госбанка, который возьмет в госбюджете.
Та бумажка которую они подписали не является контрактом а всего лишь меморандумом о намерениях. 2 предыдущих контракта на этот самолет АН успешно просрал. Ну и цена на уровне Embraer E-Jet.
а при "загнивающем совке" завод Антонова производил до 15 самолётов в месяц...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Тракторист
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:23
Тракторист написав: vitali_kalinin написав: Тракторист написав:
покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...
Не покупка а финансовый лизинг. Взять требуемые 60 миллионов Антонов може только из госбюджета или из госбанка, который возьмет в госбюджете.
Та бумажка которую они подписали не является контрактом а всего лишь меморандумом о намерениях. 2 предыдущих контракта на этот самолет АН успешно просрал. Ну и цена на уровне Embraer E-Jet.
а при "загнивающем совке" завод Антонова производил до 15 самолётов в месяц...
Ложь. Антонов никогда не был заводом. Это конструкторское бюро, задача которого всегда была сделать 1 екземпляр модели. Самолеты строились на харьковском и киевском авиационных заводах.
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locustsucol
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:34
vitali_kalinin написав: Тракторист написав:
покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...
Не покупка а финансовый лизинг. Взять требуемые 60 миллионов Антонов може только из госбюджета или из госбанка, который возьмет в госбюджете.
Та бумажка которую они подписали не является контрактом а всего лишь меморандумом о намерениях. 2 предыдущих контракта на этот самолет АН успешно просрал. Ну и цена на уровне Embraer E-Jet.
Цена на 30 процентов ниже. Зачем Антонову брать из госбюджета, если это государственная компания. Это плохо, когда Аирбас или Ембраер берут в банках деньги ?
Антиукраинская угарная зрадофилия ненависников всего украинского на марше теряет границы ?
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:36
Тракторист написав:
покупка украинских самолётов украинскими компаниями - это уже на уровне сенсации...
Надо как при азирове и ко видимо - обниматься с россиянами и распиливать КБ 10 лет, сочиняя манну небесную о совместном производстве со страной агрессором.
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locustsucol
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