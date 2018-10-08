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Українська авіакомпанія купить у Антонова два...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба підприємства, передає ЦТС.
Дивися повний текст Українська авіакомпанія купить у Антонова два пасажирські літаки
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